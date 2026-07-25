बालाघाट में दिनदहाड़े रिटायर्ड शिक्षक दंपती को बंधक बनाकर करीब 8 लाख की लूट

पीड़ितों ने बताया कि दोपहर में पांच लोग घर में दाखिल हुए। उन लोगों ने टॉवर लगाने की बात कही, इसके बाद शत्रुघ्न और उनकी पत्नी को बंदूक व चाकू दिखाकर धमकाया और रस्सी से कुर्सी में बांधकर बेरहमी से पिटाई की। घर की अलमारी में रखे नकदी व सोने-चांदी के जेवर लूटकर फरार हो गए। शोर मचाने पर पहुंचे ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के क्षेत्र में नाकाबंदी कर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन देर शाम तक पुलिस के हाथ कोई सुराग नहीं लगा। ग्रामीणों ने घायल दंपती को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया है। उनके घर से कितने की लूट हुई है। इसका पता नहीं चल पाया है, पुलिस को मौके से एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस की डॉग स्क्वॉड टीम भी जांच के लिए पहुंची थी।