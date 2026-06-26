बालाघाट में वॉच टावर पर गिरी आकाशीय बिजली, 3 लोगों की दर्दनाक मौत, 3 घायल

दोपहर में अचानक मौसम बदला और गरज-चमक के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए सभी लोग वॉच टॉवर की तरफ दौड़े। वे सभी टॉवर के नीचे खड़े हो गए। वहां सभी लोग बारिश से तो बच गए, लेकिन अचानक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के साथ आकाशीय बिजली वॉच टॉवर आकर गिर गई। सभी वहां गिर गए और वॉच टॉवर आग की लपटों में घिरने लगा। हालांकि बारिश तेज होने के कारण आग बुछ गई। इस घटना में दो लोगों की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि चार लोग बेहोश हो गए थे। सभी घायलों को बैहर के अस्पताल ले जाया गया। जहां झाम सिंह ताराम ने अस्पताल में अंतिम सांस ली। गंभीर रूप से झुलसे रायसिंह अर्मो, देवलाल टेकाम दोनों ग्राम अतरिया निवासी और कचरी ताराम का उपचार चल रहा है।