‘पापा हमारे रोल मॉडल’, फादर्स डे के लिए बालाघाट की नुपुर-मांसी ने की स्पेशल तैयारी

फादर्स-डे पर बेटी नुपुर और मांसी ने पिता के प्रति सम्मान और प्रेम व्यक्त करते हुए बताया कि उनकी हर उपलब्धि के पीछे पिता का त्याग, मार्गदर्शन और विश्वास है। बड़ी बेटी नूपुर ने बताया कि पापा ने कभी भी उनकी पढ़ाई और करियर के सपनों के बीच आर्थिक या सामाजिक बाधाओं को नहीं आने दिया। उनके निरंतर सहयोग और प्रोत्साहन का ही परिणाम है कि आज वह आर्किटेक्ट बनकर शादी के बाद छत्तीसगढ़ के भिलाई में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं। वहीं छोटी बेटी मांसी ने बालाघाट से 12वीं तक की शिक्षा पूरी करने के बाद महाराष्ट्र के गोंदिया से बीबीए और इसी वर्ष एमबीए की डिग्री हासिल की है। वर्तमान में वह प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं।