‘तुझसे रिश्ता नहीं रखना, सबक सिखाना था’… EX मंगेतर के साथ 5 दिन रहने के बाद भोपाल में युवक ने दी जान

परिजनों ने बताया कि लखन एक गारमेंट्स की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। 10 मई को उसकी शादी होने वाली थी लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी EX मंगेतर ने लड़की व उसके परिवारवालों को लखन के साथ उसकी निजी तस्वीरें भेज दीं, जिससे रिश्ता टूट गया था। परिजन का आरोप है कि रिश्ता तुड़वाने के बाद EX मंगेतर फिर से लखन से मिली और दोनों एक बार फिर साथ में रहने के लिए विदिशा चले गए। कुछ दिन पहले ही दोनों वापस लौटे थे और उनके बीच विवाद होने लगे थे।