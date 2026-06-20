20 जून 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

‘तुझसे रिश्ता नहीं रखना, सबक सिखाना था’… EX मंगेतर के साथ 5 दिन रहने के बाद भोपाल में युवक ने दी जान

Youth Suicide Case: मृतक के परिजनों ने EX मंगेतर पर निजी फोटो भेजकर शादी तुड़वाने का आरोप, 24 साल के युवक ने एसिड पीकर की आत्महत्या।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Jun 20, 2026

BHOPAL

youth suicide case ex fiancee alleged harassment, मृतक लखन किरार की जीवित अवस्था की तस्वीर (SOURCE-PATRIKA)

Bhopal Youth Suicide Case: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में एक युवक ने एसिड पीकर आत्महत्या कर ली। मृतक के परिजनों ने युवक की EX मंगेतर पर प्रताड़ित करने और निजी फोटो भेजकर शादी तुड़वाने के आरोप लगाए हैं। परिजनों का ये भी कहना है कि EX मंगेतर शादी तुड़वाने के बाद युवक के साथ 5 दिन रही और फिर उसे छोड़कर चली गई थी। पुलिस ने परिजनों के बयान के आधार पर मामला दर्ज कर जांच में ले लिया है। घटना भोपाल के करोंद क्षेत्र स्थित रतनपुर कॉलोनी की है।

एसिड पीकर की आत्महत्या

भोपाल के करौंद क्षेत्र स्थित रतनपुर कॉलोनी में रहने वाले 24 साल के लखन किरार ने घर पर एसिड पी लिया। परिजन उसे गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे जहां शनिवार को इलाज के दौरान लखन की मौत हो गई। लखन की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने लखन का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। परिजनों ने लखन की EX मंगेतर पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं।

EX मंगेतर ने शादी तुड़वाई, 5 दिन साथ में रही

परिजनों ने बताया कि लखन एक गारमेंट्स की दुकान में सेल्समैन का काम करता था। 10 मई को उसकी शादी होने वाली थी लेकिन शादी के कुछ दिन पहले ही उसकी EX मंगेतर ने लड़की व उसके परिवारवालों को लखन के साथ उसकी निजी तस्वीरें भेज दीं, जिससे रिश्ता टूट गया था। परिजन का आरोप है कि रिश्ता तुड़वाने के बाद EX मंगेतर फिर से लखन से मिली और दोनों एक बार फिर साथ में रहने के लिए विदिशा चले गए। कुछ दिन पहले ही दोनों वापस लौटे थे और उनके बीच विवाद होने लगे थे।

EX मंगेतर ने कहा था- रिश्ता नहीं रखना, सबक सिखाना था- परिजन

मृतक लखन के परिजनों ने आरोप लगाया है कि EX मंगेतर की प्रताड़ना से तंग आकर की लखन ने आत्महत्या की है। लखन के जीजा ने आरोप लगाते हुए बताया कि EX मंगेतर ने दोबारा लखन को छोड़ते वक्त कहा था कि वो उसके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहती बल्कि सबक सिखाना चाहती थी। पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है जिसके कारण आत्महत्या के कारणों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने परिजनों के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

पिता ने बस में बैठाया फिर रहस्यमयी ढंग से लापता हुई बेटी, नीमच में 7 दिन बाद मिला कंकाल

ये भी पढ़ें
neemuch

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

20 Jun 2026 06:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ‘तुझसे रिश्ता नहीं रखना, सबक सिखाना था’… EX मंगेतर के साथ 5 दिन रहने के बाद भोपाल में युवक ने दी जान

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

अब ‘MP लक्जरी टूरिज्म’ की तैयारी, इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5 लाख नौकरियां

Indore ujjain Metropolitan region luxury Tourism
भोपाल

MP के बीजेपी नेताओं ने खरीदी 3 लाख एकड़ जमीन, जीतू पटवारी ने राष्ट्रपति से की जांच की मांग

Jitu Patwari accuses BJP leaders of purchasing tribal land
भोपाल

बाहर नहीं रह पाएगी सोनम रघुवंशी! फिर जाएगी जेल, 3 सवालों में उलझी जमानत

Sonam Raghuvanshi- AI Image
भोपाल

ट्रैफिक की टेंशन खत्म, एमपी सरकार बिछा रही सिग्नल फ्री सड़कों का जाल, जानें मिनटों के सफर के नये रूट्स

Indore Ujjain Bhopal high speed Corridor Mega Project
भोपाल

एक कार्ड खोलता है गंभीर बीमारी का राज, क्या है सिकल सेल और क्यों आदिवासियों को बनाती शिकार?

Sickle cell disease in India
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.