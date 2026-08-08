बड़े अफसरों पर भड़के सीएम मोहन यादव, 7 पर ऑन-द-स्पॉट कार्रवाई से मची खलबली

CM Mohan Yadav - सीएम मोहन यादव ने बड़े अफसरों पर सख्ती दिखाई है। गलतियों और लापरवाही की शिकायतों पर ऑन-द-स्पॉट फैसला करते हुए 7 वरिष्ठ अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की। इनमें 3 अधिकारियों को जहां निलंबित किया वहीं अन्य 4 को शो काज नोटिस व वेतनवृद्धि रोकने के आदेश दिए गए। जन विश्वास अभियान के पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मैदान पर पहुंचकर लोगों को सुनने की पहल की। छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय पर जनता दरबार लगाया।