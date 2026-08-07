Bhopal News : फिर किया बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई अधिकारियों को हटाया, आरके श्रीवास्तव को अहम जिम्मेदारी

गुरुवार को हुए फेरबदल के साथ ही नए अधिकारियों के सामने चुनौती भी खड़ी हो गई है। शुक्रवार यानि 7 अगस्त से ही उन्हें जनविश्वास अभियान का काम संभालना है। इसके अंतर्गत अफसरों को आज से भ्रमण करना है। जनविश्वास अभियान के तहत सभी अफसरों को मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व प्रकरण, किसान आईडी, आयुष्मान भारत कार्ड, समग्र ई-केवाईसी, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं को लागू करने के साथ आंगनवाड़ी केन्द्रों, विद्यालयों, स्वास्थ्य संस्थानों, पेयजल व्यवस्थाओं तथा विभागीय निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को जांचने का काम करना है। एडीएम प्रकाश नायक का साफ कहना है कि अभियान में सबको भागीदारी करना है और जो लापरवाही करेगा, उसपर कार्रवाई होगी।