एक्स पर ट्रोल हो रहे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया! जानिए क्यों भड़क रहे लोग

युवक ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरात्यि सिंधिया से सीधे शब्दों में कह दिया कि समय रहते हुए यदि सड़क नहीं बनी तो वे आगामी चुनावों में वोट नहीं देंगे। यह बात सुनकर सिंधिया गुस्सा हो गए और उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए युवक से कहा, "यह भाषा मेरे सामने कभी इस्तेमाल मत करना।" केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने यह भी कहा कि वे निवेदन करें, काम करना उनकी जिम्मेदारी है। इसके बाद वे आगे निकल गए।