BREAKING: भोपाल में लेडी RTO इंस्पेक्टर का मर्डर, 609 किमी. दूर से मिलने आया था प्रेमी

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर से सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले (45) का शव उनके ही घर में मिला है। पुलिस को शरीर पर चोटों के निशान भी मिले है। जानकारी के मुताबिक मीनाक्षी अपनी तीन साल की बेटी के साथ लेकपर्ल कॉलोनी में रहती थीं। सोमवार सुबह पुलिस को मिनाक्षी की रूममेट ने घटना की पूरी जानकारी दी जिसके बाद पुलिस मौके पर मिनाक्षी के घर पहुंची। पुलिस को ये भी जानकारी मिली है कि मिनाक्षी का प्रेमी दो दिन पहले 609 किमी. उससे मिलने के लिए सीधी से भोपाल आया था। वो मिनाक्षी के साथ ही रूम में रुका था।