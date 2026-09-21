एमपी में सड़क से हटेंगे 10 लाख मवेशी! NHAI की याचिका पर SC का बड़ा फैसला

MP Cattle News : सड़क पर पसरे निराश्रित मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने के आदेश के ख़िलाफ़ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया NHAI की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए SC विशेष बेंच बनाने की बात कही। सुप्रीम कोर्ट पहले ही निराश्रित मवेशियों के लिए शेल्टर बनाने की बात कह चुकी है। इससे केवल मध्यप्रदेश में ही सड़क से करीब 10 लाख मवेशी हट जाएंगे। हालांकि NHAI की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम पूरे देश में यह काम नहीं कर सकते।