Bhopal RTO Officer Murder: पति से हो चुका था मिनाक्षी का तलाक, प्रेमी बोला- ‘शादी करो मुझसे’, रूममेट ने खोले राज

Bhopal RTO Officer Murder: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में आरटीओ इंस्पेक्टर मीनाक्षी गोखले मर्डर मामले में लगातार अपडेट सामने आ रहे है। पुलिस को जानकारी मिली है कि रविवार की शाम को सात बजे मिनाक्षी अपनी रूममेट कृतिका और तीन साल की बेटी के साथ घर पहुंची थी। इसके बाद खाना खाने के बाद कृतिका मीनाक्षी की बेटी के साथ अंदर वाले कमरे में सोई थी। जिसके बाद सुबह उठऩे पर उसने देखा कि मिनाक्षी का शव कमरे में पड़ा था। जिसके बाद उसे कुछ समझ नहीं आया तो तुरंत पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है जिसके बाद कई बड़े खुलासे हो सकते है।