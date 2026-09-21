गुजरात बीजेपी ने एमपी को दी चुनौती, राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी को संभालना पड़ा मैदान

MP BJP : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मोत्सव पर देशभर में सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुटे हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वावधान में एक यात्रा भी निकाली जा रही है। गुजरात के वड़नगर से शुरु हुई यह यात्रा वाराणसी तक जाएगी। इस दौरान एमपी से भी होकर गुजरेगी। वड़नगर से वाराणसी तक की इस यात्रा को सेवा यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा संचालन के लिए गुजरात बीजेपी ने मध्यप्रदेश भाजपा को चुनौती देते हुए कहा— संभाल लोगे न! इसके जवाब में युवा नेताओं ने डांस करते हुए यात्रा का स्वागत किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमांग जोशी ने खुद इंदौर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया।