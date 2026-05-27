रिहायशी इलाके में 4 घंटे तेंदुए का आतंक, प्राचार्य और डिप्टी रेंजर पर किया हमला

उधर, सूचना मिलने के बाद परिक्षेत्र अधिकारी सौरभ शरणागत समेत पूरा अमला मौके पर पहुंच गया। करीब चार घंटे तक तेंदुआ बस्ती व आसपास के खेतों में मौजूद रहा। इस दौरान वह श्याम सिंह बैस के घर के पास स्थित खंडहर व दो ग्रामीणों के घर तथा मूंग के खेत में काफी देर तक रहा। ड्रोन से वन अमले ने तेंदुआ पर नजर बनाए रखी। पटाखे फोड़े और शोर मचाकर तेंदुआ को जंगल की ओर भगाया। परिक्षेत्र अधिकारी शरणागत ने बताया कि बोरखेड़ा से होकर तेंदुआ जंगल के अंदर चला गया है। दोनों घायलों के शरीर पर हल्की खरोंच आई है। स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में उनका उपचार कराया गया है।