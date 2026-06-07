पहले सफाई और सिंचाई फिर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प

सुबह छह बजे हरियाली समिति, हम फाउंडेशन, मुलना स्टेडियम योग समिति, जन अभियान परिषद के पदाधिकारी व सदस्य तथा बूढ़ी के नागरिक पहुंचे। सभी ने घाट पर फैले कचरे को साफ किया। बाल्टी में पानी भरकर वहां लगे पौधों की सिंचाई की। इसके पूर्व कई पौधों की क्यारियों को सही किया, वहां उपस्थित हर किसी में श्रमदान कर भागीरथी बनने की होड़ देखी गई। घाट पहुंचने वाले अलग-अलग टोलियों में साफ-सफाई में हाथ बंटा रहे थे। सभी ने एक स्वर में कहा कि यहां न तो गंदगी करेंगे और न ही किसी को करने देंगे।