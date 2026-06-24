बालाघाट में लोकायुक्त की कार्रवाई के बाद चेहरा छिपाने लगा लेखापाल, रिश्वत लेते पकड़ा गया

स्कूल में लेखापाल के रिश्वत लेते पकड़े जाने की खबर लगते ही मीडियाकर्मी भी स्कूल पहुंच गए। मीडिया के कैमरों को देखकर रिश्तखोर लेखापाल वोमेंद्र रोकड़े अपना चेहरा छिपाने लगा। लोकायुक्त टीम ने आरोपी लेखापाल के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन) 2018 की धारा-7,13(1)B, 13(2) के अंतर्गत कार्यवाही की है। ट्रैप दल में निरीक्षक राहुल गजभिए, टीएलओ निरीक्षक जितेंद्र यादव, एवम लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा। इस दौरान लोकायुक्त टीम ने आमजन से अपील की है कि है कि कोई भी शासकीय अधिकारी-कर्मचारी रिश्वत की मांग करे, तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय लोकायुक्त जबलपुर, सिविक सेंटर, जेडीए बिल्डिंग थर्ड फ्लोर पर आकर शिकायत करें या फिर मोबाइल नंबर-7999514544 या दूरभाष नंबर 0761-2408599, 0761-2408588 पर अपनी शिकायत दर्ज कराएं।