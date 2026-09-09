Balaghat Accident: पेट पालने के लिए घर से निकले 6 आदमी, मंजिल तक नहीं पहुंच पाए, घर पहुंची डेडबॉडी

Balaghat news: मध्यप्रदेश के बालाघाट जिले में पेट पालने के लिए घर से निकले 6 मजदूर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सके। इससे पहले काल बनकर आए ट्रक ने उनकी जान ले ली। बता दें कि गोंदिया-बालाघाट मार्ग पर बीती रात हुए हादसे में छह लोगों की मौत मामले में पुलिस ने ट्रक चालक पर मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। ग्रामीण थाना प्रभारी जय पवार के अनुसार ट्रक चालक मोहसिन खान निवासी गोंदिया के खिलाफ अपराध क्रमांक 527/2026 में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281, 106 (1) 125 (ए) और 125 (बी) तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत कार्रवाई की गई है। टीआई पवार के अनुसार हादसे में मोहसिन खान भी घायल हुआ है। गोंदिया अस्पताल में उपचार करवाया जा रहा है। इधर हादसे में मृत हुए बालाघाट के किरनापुर तहसील निवासी छह लोगों के शवों का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपने की कार्रवाई की जा रही है।