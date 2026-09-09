Bhopal news: 540 किमी.दूर से ‘2 हजार’ में लाता ‘एमडी ड्रग’, क्लब-बार में ’10 हजार’ में करता सप्लाई, गिरफ्तार

Bhopal news: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में अयोध्या नगर पुलिस ने एमडी ड्रग तस्करी केस में संदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 10.83 ग्राम एमडी, मोबाइल और स्कूटी जब्त की है। थाना प्रभारी महेश लिल्हारे ने बताया, तस्कर गुजरात वड़ोदरा से एमडी लाकर भोपाल में युवाओं को सप्लाई करता था। क्लब और बार में जाकर ड्रग लेने वाले युवक-युवतियों से पहचान बनाता और फिर उन्हें एमडी बेचता था। आरोपी तस्कर मूल रूप से करनाल हरियाणा का रहने वाला है। वह 2021 से 2025 तक दुबई में रहा।