उपचुनाव: कांग्रेस भारी इसलिए टले चुनाव ! टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष को स्टे, 28 जनपद की तारीखें यथावत

पंचायत उपचुनाव में 7 जिला पंचायत सदस्य, 28 जनपद पंचायत सदस्य, 110 सरपंच और 4090 पंच पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया को यथावत रखा गया है। पंचायतों में मतदान 29 सितंबर को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंच पद के वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए इवीएम से मतगणना 3 अक्टूबर को विकासखंड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन इनके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य और पंच पद के परिणाम 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे घोषित होंगे। इन स्थानों पर कलेक्टर नियमानुसार चुनाव आदर्श आचरण संहिता भी लागू करेंगे।