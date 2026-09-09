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उपचुनाव: कांग्रेस भारी इसलिए टले चुनाव ! टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष को स्टे, 28 जनपद की तारीखें यथावत

Municipal Council By-election: राज्य निर्वाचन आयोग ने टीकमगढ़ नगर पालिका और धार की कुक्षी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के उप चुनाव को टाल दिया है।
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भोपाल

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Astha Awasthi

Sep 09, 2026

अध्यक्ष पद के लिए टले उपचुनाव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- AI Image)

अध्यक्ष पद के लिए टले उपचुनाव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- AI Image)

Bhopal news: राज्य निर्वाचन आयोग ने एमपी के टीकमगढ़ नगर पालिका व धार की कुक्षी नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए होने वाला उप चुनाव टाल दिया है। जबकि 26 शहरी वार्डों में होने वाले वार्ड पार्षदों के पद के लिए होने वाले उप चुनाव पर भी ब्रेक लगाया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव दिनेश श्रीवास्तव ने मंगलवार को यह जानकारी दी। ये चुनाव आगामी समय में कराए जा सकते हैं। असल में टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष गफ्फार खान उर्फ पप्पू मलिक को पद से हटाया था, वे कोर्ट गए थे, जहां से उन्हें स्टे मिल गया है।

कोर्ट ने स्टे देते हुए अपनी टिप्पणी में यह कहते हुए सरकार को बड़ा झटका भी दिया कि अनियमितताएं इतनी गंभीर नहीं कि राज्य सरकार अपनी चरम शक्ति का प्रयोग करे। वहीं धार की कुक्षी नगर परिषद में भाजपा की रेलम चौहान अध्यक्ष थीं, जिनका कुछ माह पहले ही निधन हुआ है, जिसके बाद सीट खाली है। कुक्षी कांग्रेस एवं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रभाव वाला क्षेत्र माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक भाजपा ने यहां दो बड़े नेताओं को माहौल संभालने के लिए लगाया है।

त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव में कब क्या

8 सितंबर को नामांकन के साथ चुनाव प्रक्रिया शुरू
15 सितंबर तक जमा कराए जा सकेंगे नामांकन
16 सितंबर को होगी नामांकन पत्रों की जांच
18 को अभ्यर्थी वापस ले सकते हैं नाम
29 सितंबर को विभिन्न पदों के लिए होंगे मतदान

7 जिला व 28 जनपद सदस्यों सहित सरपंच-पंचों के लिए डलेंगे वोट

पंचायत उपचुनाव में 7 जिला पंचायत सदस्य, 28 जनपद पंचायत सदस्य, 110 सरपंच और 4090 पंच पदों के लिए चुनाव की प्रक्रिया को यथावत रखा गया है। पंचायतों में मतदान 29 सितंबर को सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा। पंच पद के वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तुरंत बाद मतदान केंद्र पर ही होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य के लिए इवीएम से मतगणना 3 अक्टूबर को विकासखंड मुख्यालय पर सुबह 8 बजे से होगी। इसी दिन इनके परिणाम भी घोषित किए जाएंगे। जिला पंचायत सदस्य और पंच पद के परिणाम 5 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे घोषित होंगे। इन स्थानों पर कलेक्टर नियमानुसार चुनाव आदर्श आचरण संहिता भी लागू करेंगे।

शहरी क्षेत्र के 26 वार्डों में टाला उप चुनाव

इंदौर नगर निगम के वार्ड 58 और 60, ग्वालियर के वार्ड 5, सागर के वार्ड 11, कटनी के वार्ड 41, खंडवा के वार्ड 34 और एक अन्य वार्ड समेत कई नगरीय निकायों में पार्षद पदों के लिए चुनाव टाल दिया है। इसी तरह दमोह, इटारसी, मुलताई, दतिया, कोतमा, आष्टा और विदिशा में भी खाली पार्षद पदों के लिए मतदान नहीं होगा।

सुसनेर के लिए चुनाव यथावत

सुसनेर नगर परिषद अध्यक्ष के खाली पद के लिए और त्रि-स्तरीय पंचायत उप चुनाव के तहत खाली पदों के लिए पूर्व में घोषित कार्यक्रम के अनुसार 29 सितंबर को ही वोट डाले जाएंगे।

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Updated on:

09 Sept 2026 09:14 am

Published on:

09 Sept 2026 09:14 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / उपचुनाव: कांग्रेस भारी इसलिए टले चुनाव ! टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष को स्टे, 28 जनपद की तारीखें यथावत

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