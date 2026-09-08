एमपी के सरकारी अस्पतालों में OPD बंद, इंटर्न डॉक्टर्स पर वाटर कैनन चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश

इंटर्न डॉक्टरों के साथ प्रदर्शन के दौरान हुए वॉटर कैनन के इस्तेमाल के मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पुलिस आयुक्त ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। सोमवार को स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे इंटर्न डॉक्टरों पर पुलिस द्वारा वॉटर कैनन चलाया गया था, जिसके चलते कुछ डॉक्टरों को चौटें भी आईं थीं। घटना के बाद डॉक्टरों की नाराजगी और बढ़ गई। उनके आंदोलन में स्टाइपेंड बढ़ाने के साथ-साथ अब दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग भी शामिल हो गई है। फिलहाल, पुलिस आयुक्त के निर्देश पर वॉटर कैनन के इस्तेमाल की परिस्थितियों की जांच शुरु कर दी गई है।