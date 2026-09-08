जिम सेंटरों पर टैक्स चोरी का खुलासा, भोपाल में 5 ठिकानों पर CGST की कार्रवाई

यह कार्रवाई एडिशनल कमिश्नर जी मनिगंडा स्वामी के नेतृत्व में की जा रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई पूरी होने के बाद जिम संचालक से टैक्स चोरी की राशि जमा करवाई जाएगी। क्योंकि टैक्स क्रेडिट नहीं मिलने के बाद भी 5 फीसदी टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। इस कार्रवाई में सीजीएसटी के 30 अधिकारियों की टीमें भोपाल के पांच स्थानों पर दस्तावेजों की पड़ताल कर रही है। यह कार्रवाई सेंट्रल जीएसटी की टीम ने कल से शुरू की थी और कल जांच पूरी नहीं होने पर जिम के बाकी सेंटरों को सील कर दिया गया था। मंगलवार को एक बार फिर से यह कार्रवाई शुरू की गई थी।