अनूठे थेरेपिस्ट न गोली, न इंजेक्शन… छेनी-हथौड़ी से दर्द का इलाज! एमपी में है यह अनोखी पद्धति

वैद्य मकरानी ने 40 साल पहले अपने गुरु ओमकार नाथ पांडा बाबा से इस पद्धति को सीखा था। उनके मुताबिक इसे आयुर्वेद की पुरानी उपचार पद्धति और एक्यूप्रेशर पद्धति से जोड़ा जाता है। यह विधि अलाबु कर्म भी कहलाती है। जबकि चीन में इस विधि को कटिन ग्लास थैरेपी बोलते हैं। वैद्य मकरानी सागर विश्वविद्यालय के स्वदेशी ज्ञान अध्ययन केंद्र में सलाहकार समिति के सदस्य भी रह चुके हैं। मकरानी का दावा है कि शरीर में दर्द चाहे पुराना हो या नया, छेनी-हथौड़ी से की जाने वाली प्रक्रिया के 4 से 5 बाद में राहत मिल सकती है।