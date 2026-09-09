पुलिस वर्दी में महिला ने तोड़ा ‘ट्रैफिक सिग्नल’, भोपाल में चालान कटा तो पता चला चोरी की थी स्कूटी

Bhopal news:एमपी के भोपाल शहर में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां पर चोरी के बाद पुलिस जिस स्कूटी को खोज रही थी, वह शहर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ती रही। मामला तब खुला, जब चोरी की इसी स्कूटी से रोशनपुरा पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा गया। नियम तोड़ने पर ई-चालान कटा और उसकी फोटो वाहन मालिक के भेजी गई। फोटो देखते ही महिला के होश उड़ गए। स्कूटी वही थी, जिसकी चोरी की रिपोर्ट वह पहले ही कोहेफिजा थाने में दर्ज करा चुकी थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि फोटो में स्कूटी चलाने वाली युवती पुलिस की वर्दी में नजर आ रही है। चोरी होने की रिपोर्ट 22 अगस्त को कोहेफिजा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर की थी।