9 सितंबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

पुलिस वर्दी में महिला ने तोड़ा ‘ट्रैफिक सिग्नल’, भोपाल में चालान कटा तो पता चला चोरी की थी स्कूटी

Stolen scooter breaks signal: भोपाल में चोरी हुई स्कूटी शहर में दौड़ती रही और रोशनपुरा सिग्नल तोड़ने पर ई-चालान कटा।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

Sep 09, 2026

पुलिस वर्दी में महिला ने तोड़ा सिग्नल, (Photo Source - Patrika)

पुलिस वर्दी में महिला ने तोड़ा सिग्नल, (Photo Source - Patrika)

Bhopal news:एमपी के भोपाल शहर में अजीबो-गरीब मामला सामने आया है। यहां पर चोरी के बाद पुलिस जिस स्कूटी को खोज रही थी, वह शहर की सड़कों पर बेखौफ दौड़ती रही। मामला तब खुला, जब चोरी की इसी स्कूटी से रोशनपुरा पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ा गया। नियम तोड़ने पर ई-चालान कटा और उसकी फोटो वाहन मालिक के भेजी गई। फोटो देखते ही महिला के होश उड़ गए। स्कूटी वही थी, जिसकी चोरी की रिपोर्ट वह पहले ही कोहेफिजा थाने में दर्ज करा चुकी थीं। हैरान करने वाली बात यह है कि फोटो में स्कूटी चलाने वाली युवती पुलिस की वर्दी में नजर आ रही है। चोरी होने की रिपोर्ट 22 अगस्त को कोहेफिजा पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर की थी।

नर्सिंग ऑफिसर की है स्कूटी

एयरपोर्ट रोड निवासी नीलू साहू हमीदिया अस्पताल में नर्सिंग ऑफिसर है। उन्होंने पुलिस को बताया कि 22 अगस्त की सुबह 8.05 बजे वह स्कूटी से ड्यूटी पर गई थीं। उन्होंने स्कूटी मेट्रन ऑफिस के सामने खड़ी की और हस्ताक्षर करने अंदर चली गई। 25 मिनट बाद लौटने पर स्कूटी गायब थी। काफी देर तक स्कूटी ढूढ़ने के बाद जब स्कूटी का पता नहीं चला तो नीलू ने कोहेफिजा थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया, स्कूटी पर काले रंग का बैग भी टंगा था। उसमे आइफोन, सिम कार्ड, ई-सिम, पेन ड्राइव, एसबीआई का एटीएम कार्ड व कार की डिजिटल चाबी रखी थी।

11 दिन बाद घर पहुंचा आरटीओ से चालान

चोरी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद स्कूटी का कोई सुराग नहीं मिला था। तभी 2 सितंबर को नीलू के घर ई-चालान आया। चालान में रोशनपुरा स्क्वायर पर सिग्नल तोड़ने की जानकारी मिली थी। जैसे ही उन्होंने चालान के साथ लगा फोटो देखा तो वह चौक गई और तत्काल ट्रैफिक पुलिस के पास जाकर पूरी घटना की जानकारी दी। 2 सितंबर को मिले ई-चालान में रोशनपुरा स्क्वायर पर ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की जानकारी मिली थी।

सवालः वर्दी में कौन है युवती

जांच अधिकारी एएसआइ शोभाराम को मामले की जांच सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि टीम यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी के बाद स्कूटी किसके पास पहुंची और उसे चला रही युवती कौन है। वह सच में पुलिसकर्मी है या फिर पुलिस की वर्दी पहनकर पहचान छिपाने की कोशिश कर रही थी, इसकी भी जांच जारी है। इस पूरे मामले से ये तो साफ हो गया कि जिस वाहन की चोरी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज थी, वह रिपोर्ट के बाद भी शहर में इस्तेमाल हो रहा था।

Sagar Liquor Tragedy: आरोपियों के घर पर गरजेगा बुलडोजर, कलेक्टर ने माना 15, मंत्री 19 के नाम जारी कर जता दिया शोक

ये भी पढ़ें
sagar liquor tragedy bulldozer action sagar gold brand clean chit

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

09 Sept 2026 08:16 am

Published on:

09 Sept 2026 08:16 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / पुलिस वर्दी में महिला ने तोड़ा ‘ट्रैफिक सिग्नल’, भोपाल में चालान कटा तो पता चला चोरी की थी स्कूटी

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Nikay Chunav Live: झुंझुनूं में मतदान केंद्र के बाहर हंगामा, EVM खराबी के चलते कई जगह देरी से शुरू हुआ मतदान

Rajasthan Nikay Chunav Live
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

उपचुनाव: कांग्रेस भारी इसलिए टले चुनाव ! टीकमगढ़ नपा अध्यक्ष को स्टे, 28 जनपद की तारीखें यथावत

अध्यक्ष पद के लिए टले उपचुनाव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- AI Image)
भोपाल

क्लाइमेट अलार्मः बढ़ने लगा ‘मीथेन’ का खतरा, डेंजर जोन में हैं MP के कई जिले, अचानक बढ़ेगा तापमान

वायु प्रदूषण का नया पैटर्न आया सामने, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source- magnific)
भोपाल

भोपाल नवाब हमीदुल्लाह खान खुद उड़ाते थे विमान, पोलो में भी थे माहिर, जाने उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से

Nawab Hamidullah Khan
भोपाल

अनूठे थेरेपिस्ट न गोली, न इंजेक्शन… छेनी-हथौड़ी से दर्द का इलाज! एमपी में है यह अनोखी पद्धति

Pain Relief Treatment
भोपाल

एमपी के सरकारी अस्पतालों में OPD बंद, इंटर्न डॉक्टर्स पर वाटर कैनन चलाने वालों पर कार्रवाई के आदेश

MBBS Intern Doctors Protest
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.