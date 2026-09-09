Sagar Liquor Tragedy: आरोपियों के घर पर गरजेगा बुलडोजर, कलेक्टर ने माना 15, मंत्री 19 के नाम जारी कर जता दिया शोक

Sagar Gold brand clean chit: सागर शराब कांड (Sagar Liquor Tragedy) में प्रभावितों के आंकड़ों को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। कलेक्टर प्रतिभा पाल मंगलवार शाम तक 15 पर अटकी रही, उधर मंत्री प्रहलाद पटेल ने 19 लोगों के नाम की सूची जारी कर शोक जाता दिया। इस तरह सरकार और प्रशासन के आंकड़ों में ही बड़ा अंतर सामने आया है। जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रभावितों की संख्या 50 से अधिक होने का दावा कर रहे है। बता दें कि,नकली शराब से हुई मौतों को लेकर वास्तविक संख्या छिपाने के आरोप लग रहे थे, जो मंत्री पटेल द्वारा जारी सूची से सही साबित हो रहा है। उधर,मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मामले में स्पष्टीकरण देते हुए आरोपियों से दूरी बनाई।