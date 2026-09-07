सागर शराब कांड अपडेट- अब तक 26 लोगों की थमी सांसें, 7 और घरों के बुझे चिराग, लगातार बढ़ रहा आंकड़ा

बंडा क्षेत्र में धड़ल्ले से बिकने वाली सागर गोल्ड लाल शराब मामले की मुख्य बजह बताई जा रही है। मिलावटी शराब से हुई जनहानि के बाद पुलिस-प्रशासन और आबकारी विभाग इसका कनेक्शन खंगालने में जुट गए। इसमें उत्तरप्रदेश के शराब माफिया की संलिप्तता बताई गई, जो खुद भी ठेकेदार रहा और पार्टनरशिप में मध्यप्रदेश के सागर-छतरपुर में शराब दुकानें लेता रहा है। सागर गोल्ड कंपनी की पैकेजिंग और सप्लाई का काम शराब ठेकेदारी करने वाले के कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि मध्यप्रदेश की सीमा से सटे उत्तरप्रदेश के ललितपुर जिले के शराब माफिया रवि लखेरा का हाथ हो सकता है। रवि करीब 15 दिन पहले शराब तस्करी मामले में रिहा हुआ था।