सीएम मोहन यादव की सख्ती के बाद आबकारी उपायुक्त को हटाया, सागर के 3 बड़े अधिकारी भी निलंबित

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा ब्लॉक में संदिग्ध अवैध मिलावटी शराब के सेवन से अभी तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रशासन ने 10 मौतों की बात मानी है। यह आंकड़ा बढ़ने की आशंका है क्योंकि अस्पताल में भर्ती अनेक प्रभावितों की हालत बेहद गंभीर है। इस दुखद घटना के उपरांत सागर कमिश्नर, आईजी, कलेक्टर एवं एसपी ने स्वयं मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। कलेक्टर प्रतिभा पाल अस्पताल भी पहुंची। मामले में सीएम मोहन यादव ने सख्त कार्रवाई की बात कही। उनके निर्देश पर सागर के आबकारी उपायुक्त को हटाया गया है जबकि 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने घटना की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।