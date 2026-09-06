सागर में मिलावटी शराब पीने से अब तक 14 लोगों की मौत, CM ने कहा- बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार

कलेक्टर प्रतिभा पाल ने बताया कि मामले की जांच से चल रही है और मिलावटी शराब बेचने वाले दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। बंडा क्षेत्र की सभी शराब दुकानों को सील किया जा रहा है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से घबराहट न रखने और संदिग्ध शराब के प्रयोग से बचने की अपील की है। कलेक्टर ने बताया कि प्रभावित गांवों नौराज, सेमरा,बामूरा, गुगरा, पाटन चौक मपर चिकित्सकों की टीम भी स्क्रीनिंग के लिए पहुंच चुकी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जिस भी व्यक्ति ने पिछले 24 से 48 घंटे में शराब का सेवन किया वह डॉक्टर के पास जाकर अपनी जांच करवाएं। आगे की कार्रवाई व मृतकों की विस्तृत पहचान पर प्रशासन की ओर से जानकारी दी जाएगी।