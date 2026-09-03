इन गड्ढों का श्रेय कौन लेगा? साढ़े छह करोड़ से बना बीना-कंजिया रोड तीन साल में हो गया जर्जर, हर दिन घायल हो रहे वाहन चालक

बीना. करोड़ों रुपए की लागत से पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई आगासौद-कंजिया रोड की हालत महज तीन साल में ही खराब हो गई है, जिससे सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। आगासौद-कंजिया मार्ग पर इन दिनों जगह-जगह बड़े-बड़े जानलेवा गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी और हादसों का कारण बने हुए हैं। हर दिन बाइक चालक इन गड्ढों में गिरकर घायल हो रहे हैं और बड़े वाहनों में भी टूट-फूट हो रही है।

स्टेट हाइवे में शामिल बीना से मुंगावली को जोड़ने वाले आगासौद रोड का निर्माण पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा 6 करोड़ 59 लाख रुपए की लागत से लगभग तीन वर्ष पहले हुआ था। निर्माण के कुछ माह बाद से ही सडक़ के कई हिस्सों में गड्ढे बनने लगे थे और मरम्मत भी की गई थी, लेकिन अब स्थिति यह है कि कई स्थानों पर सडक़ गायब हो गई है और सिर्फ गड्ढे बने हुए हैं। इन गड्ढों का श्रेय लेकर कोई सही कराने सामने नहीं आ रहा है।