Bina news: सुविधाओं के सपने दिखाकर मनमाने दामों पर बेचे प्लाट, सड़क की हालत ऐसी कि बीमार को अस्पताल तक पहुंचाना भी मुश्किल

बीना. शहर के आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में खेतों में काटी गईं अवैध कॉलोनी में रहने वाले लोगों को घरों से मुख्य मार्ग तक आने में भारी मशक्कत करनी पड़ रही है। क्योंकि कॉलोनी में न सड़क है और न ही नालियां। घरों के सामने से कीचड़ और पानी जमा हो रहा है। गंदगी से लोग बीमार हो रहे हैं।

देहरी रोड पर बरदौरा पंचायत अंतर्गत शिवधाम कॉलोनी मुख्य सड़क से करीब आधा किलोमीटर दूर खेतों में काटी गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग मकान बनाकर रहने लगे हैं। इस कॉलोनी में मुख्य मार्ग से लेकर कॉलोनी तक की सड़क दलदल बन गई है और कॉलोनी के अंदर भी न सडक़ें हैं, न ही नाली, जिससे जगह-जगह पानी, कीचड़ जमा हो रहा है। बारिश में कॉलोनी से मुख्य सडक़ तक आना कॉलोनीवासियों के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। कॉलोनाइजर से भी इसकी शिकायत की जाती है, लेकिन फिर भी कोई कार्य नहीं कराया गया है। यदि कॉलोनी में कोई व्यक्ति बीमार हो जाए, तो अंदर तक एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पाती है और न ही ऑटो पहुंचते हैं। लोगों ने सडक़, नाली निर्माण सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है।