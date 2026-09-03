जिसकी आंखें दुनिया नहीं देख सकतीं, आज उसे दुनिया देख रही है… जानिए सुनील लोधी को मंत्री ने क्यों बुलाया?

नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' इन दिनों काफी लोकप्रिय हो रही है। सुनील कहते हैं कि वे बचपन से ही हनुमानजी के भक्त हैं। उनके भजन गाया करते थे। लोग प्रोत्साहन के तौर पर कुछ रुपए दे दिया करते थे। सुनील कहते हैं कि सलैया गांव के रहने वाले अमन मेहरा ने मुझे सोशल मीडिया से जोड़ दिया था, जिस पर बुंदेली भजन और लोकगीत गाया करता था। वो भी काफी लोकप्रिय होने लगे थे। रोहित साहू नाम के शख्स ने बुंदेली चैनल पर पहली बार मंच दिया। संकट के कटैया हनुमान भजन से मुझे अच्छी पहचान मिलने लगी। इसके बाद हनुमान अंश में गाने का मौता मिला, जिसे लोग काफी पसंद कर रहे हैं।