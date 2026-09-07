Sagar Tragedy : “शराब कांड में यहां का विधायक भी शामिल”- जीतू पटवारी का बड़ा आरोप

Sagar Tragedy : एमपी के सागर जिले के बंडा इलाके में मिलावटी शराब से मौतों का आंकड़ा 26 तक पहुंच चुका है। मृतकों में पिता-पुत्र, दो सगे भाई, मामा- भांजा और एक बुआ-भतीजा शामिल हैं। बंडा क्षेत्र के 11 गांव के लोग प्रभावित हैं। अभी भी करीब 100 प्रभावित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। प्रशासन की कई टीमें मामले की जांच में जुटी हैं। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोमवार को प्रभावित गांवों का दौरा किया, प्रभावितों के परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने मिलावटी शराब से हुई मौतों का सरकारी हत्या बताया। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया कि यहां के विधायक की भी शराब की फैक्ट्री है। बीजेपी के नेता, मंत्री सभी इस कारोबार में लिप्त हैं।