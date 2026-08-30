CM Mohan Yadav : जहां प्रदेश के मंत्री को मारा – वहां पहुंचे सीएम मोहन यादव, खत्म किया खौफ

CM Mohan Yadav : कुपोषण और गंदे पानी से बैगा गांवों में हुई 28 बच्चों की मौतों के बीच सीएम डॉ. मोहन यादव बालाघाट पहुंचे। उन्होंने मृत बच्चों के परिवार से मुलाकात की। मृतक के परिजनों को 2.20- 2.20 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया। सीएम मोहन यादव ने कहा, बच्चों की मौतों की जांच चल रही है। रिपोर्ट आने पर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। वे बालाघाट के नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्र में भी गए। कोर एरिया में नक्सलियों का खौफ खत्म करते हुए सीए मोहन यादव ने कहा कि अब यहां का तेजी से विकास होगा। इस इलाके में करीब ढाई दशक बाद कोई सीएम पहुंचे थे।