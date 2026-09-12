Rewa News: ‘फोटो में जेवर दिखे तो नहीं मिलेगा पीएम आवास…’ पटवारी बनकर उड़ाए दो महिलाओं के जेवरात

बरहटा गांव निवासी आरती गुप्ता पति संगमलाल और सियादुलारी गुप्ता पति वशिष्टमुनि के घर में बदमाश पटवारी बनकर पहुंचा था। वह सिर में हेलमेट लगाए था और महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ दिलाने का झांसा दिया। उसने घर का सर्वे किया और बाद में घर के साथ महिलाओं की फोटो खींचने की बात कही। इसी दौरान उसने महिलाओं से कहा कि आप जो भी जेवर पहने हैं उन्हें उतारकर पास में रख दें क्योंकि अगर फोटो में जेवरात दिखे तो पीएम आवास का लाभ नहीं मिल पाएगा।