Mauganj Gold Biscuit Fraud: सोने के बिस्किट दिखाकर 5 लाख रुपये में सौदा, 2 लाख के लालच में फंसे यूपी के बदमाश

पीड़ित राहुल सिसौदिया की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। पुलिस ने पीड़ित राहुल सिसौदिया के जरिए आरोपियों को फोन लगाकर बाकी बचे 2 लाख रुपये लेने के लिए बुलाया। बदमाश दो लाख रुपये के लालच में कार में सवार होकर मऊगंज आ गए। यहां पुलिस पहले से उनका इंतजार कर रही थी। पुलिस ने घेराबंद की तो आरोपी कार लेकर भागने लगे और डगडौआ के पास बदमाशों की कार पलट गई। कार के पलटने के बाद दो बदमाशों को पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया, जबकि बस में बैठकर भाग रहे तीन अन्य बदमाशों को भी मऊगंज बायपास के पास से पकड़ा।