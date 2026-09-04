4 सितंबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रीवा

Mauganj Crime: मां-बेटे को बंधक बनाकर 40 लाख की डकैती का दावा , नकदी व जेवर ले गए बदमाश

40 Lakh Robbery: मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने के बहाने आए थे बदमाश, स्टोर संचालक की पत्नी को घर में बंधक बनाकर की डकैती, पुलिस जांच में जुटी।
2 min read
Google source verification

रीवा

image

Shailendra Sharma

Sep 04, 2026

Mauganj 40 Lakh Robbery

mauganj robbery case family claims 40 lakh loot, पुलिस में शिकायत दर्ज कराने आई महिला व परिवार के लोग (Source-Patrika)

Mauganj 40 Lakh Robbery: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के तिलिया गांव में 40 लाख रुपये की बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। डकैती की घटना एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर में हुई है। घटना के वक्त मेडिकल स्टोर संचालक की पत्नी व बेटा घर पर थे, पत्नी का कहना है कि पहले दो बदमाश मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए आए और फिर उनके अन्य साथी आ गए। जिन्होंने घर में घुसकर हथियार दिखाकर बंधक बनाया और जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस में मामले की जांच शुरू कर दी है।

दवाई खरीदने के बहाने आए थे बदमाश

तिलिया गांव के रहने वाले अरविंद कुमार साहू घर में ही मेडिकल स्टोर का संचालन करते हैं। गुरूवार को वो बाहर थे, घर पर पत्नी व बेटा थे। अरविंद की पत्नी बेबी साहू के मुताबिक रात करीब 10 बजे दो लोग दवाई लेने के बहाने आए। उसके बाद उनके कुछ अन्य साथी भी आ गए। सीधे बदमाश मेडिकल स्टोर के अंदर घुस गए और कट्टा सहित धारदार हथियार दिखाकर बंधक बना लिया। उनके हाथ, पैर व मुंह बांधकर किनारे बैठा दिया।

40 लाख की डकैती का दावा

पीड़िता बेबी साहू के मुताबिक बंधक बनाने के बाद बदमाशों ने पूरे घर की तलाशी ली और घर में रखे सोने-चांदी के जेवरात व नकदी और मेडिकल स्टोर में रखे नकद पैसे और सामान लेकर फरार हो गए। बदमाशों के भागने के बाद महिला ने किसी तरह खुद की रस्सी खोली और पति को सूचना दी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके की नाकाबंदी कर बदमाशों की तलाश शुरू की। पीड़ित परिवार का दावा है कि करीब 40 लाख रुपये की डकैती हुई है।

घटना के बाद संदिग्ध साक्ष्य आए सामने

वहीं, घटना की प्रारंभिक जांच में पुलिस को कुछ ऐसे बिंदु मिले हैं, जिनकी जांच की जा रही है। थाना प्रभारी राजेश पटेल ने बताया कि महिला ने जिस रस्सी से खुद को बांधे जाने की बात कही है, वह काफी छोटी है और उससे इस तरह बांधना संभव नहीं लगता। थाना प्रभारी के मुताबिक, आरोपी रात करीब 10 बजे आए और रात करीब एक बजे घर से गए। उन्होंने कहा कि घटना में तीन घंटे तक बदमाशों के घर में रुके रहने की बात भी जांच का विषय है। पुलिस इन सभी बिंदुओं की जांच कर रही है।

फेसबुक पर दोस्ती के बाद महिला को मैरिज गार्डन बुलाया, सीधी में भाजपा नेता गिरफ्तार

ये भी पढ़ें
Sidhi BJP Leader Arrested

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

04 Sept 2026 09:19 pm

Published on:

04 Sept 2026 09:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rewa / Mauganj Crime: मां-बेटे को बंधक बनाकर 40 लाख की डकैती का दावा , नकदी व जेवर ले गए बदमाश

बड़ी खबरें

View All

रीवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Kalpana Mishra Case: बेटी के निधन के बाद आमरण अनशन पर पिता, शनिवार तक का दिया अल्टीमेटम

Kalpana Mishra Case
रीवा

Kalpana Mishra Rewa case: डिप्टी CM के सामने रो पड़े कल्पना मिश्रा के पिता, बोले- बेटी को न्याय मिलने तक जारी रहेगा अनशन

Kalpana Mishra Rewa case
रीवा

रीवा-सीधी हाईवे एक्सीडेंट, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मुआवजे के निर्देश

cm mohan yadav rewa accident
रीवा

रीवा में बड़ा हादसा, बस में पीछे से बल्कर ने मारी टक्कर

rewa accidet
रीवा

Mauganj News: बच्चे रोकते रहे नहीं माना पिता... जन्मदिन पर छिना बच्चों से मां का साथ

woman death
रीवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.