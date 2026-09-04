Mauganj Crime: मां-बेटे को बंधक बनाकर 40 लाख की डकैती का दावा , नकदी व जेवर ले गए बदमाश

Mauganj 40 Lakh Robbery: मध्यप्रदेश के मऊगंज जिले के तिलिया गांव में 40 लाख रुपये की बड़ी डकैती की वारदात सामने आई है। डकैती की घटना एक मेडिकल स्टोर संचालक के घर में हुई है। घटना के वक्त मेडिकल स्टोर संचालक की पत्नी व बेटा घर पर थे, पत्नी का कहना है कि पहले दो बदमाश मेडिकल स्टोर पर दवाई खरीदने के लिए आए और फिर उनके अन्य साथी आ गए। जिन्होंने घर में घुसकर हथियार दिखाकर बंधक बनाया और जेवरात व नकदी लेकर फरार हो गए। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस में मामले की जांच शुरू कर दी है।