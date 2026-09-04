Kalpana Mishra Rewa case: डिप्टी CM के सामने रो पड़े कल्पना मिश्रा के पिता, बोले- बेटी को न्याय मिलने तक जारी रहेगा अनशन

शुक्रवार को जब डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल धरना स्थल पर पहुंचे तो रामशिरोमणि मिश्रा भावुक हो गए और फूट-फूटकर रो पड़े। रामशिरोमणि मिश्रा ने रोते हुए डिप्टी सीएम को अपना दर्द बताया, इसके साथ ही अस्पताल में इलाज के दौरान हुई बेटी व नवजात की मौत के साथ ही अन्य मौतों की घटनाओं के बारे में भी बताया। रामशिरोमणि मिश्रा ने डिप्टी सीएम राजेन्द्र शुक्ल से कहा कि उसकी बेटी व नवजात की मौत के लिए जो भी जिम्मेदार हैं उन पर एफआईआर होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इतना ही नहीं रामशिरोमणि मिश्रा ने एक बार फिर दोहराया कि निलंबन और पद से हटाने की कार्रवाई पर्याप्त नहीं है। वह जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर और निष्पक्ष जांच चाहते हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा।