रीवा-सीधी हाईवे एक्सीडेंट, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख, मुआवजे के निर्देश

रीवा सीधी मार्ग पर बुधवार शाम को तेज रफ्तार बल्कर ने बस को टक्कर मार दी, जिसके बाद बस सड़क के किनारे बने तालाब में पलट गई। हादसे में पांच यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 23 लोग घायल बताए जा रहे हैं। रीवा से सवारी लेकर पवन ट्रेवल्स की बस बघोर जा रही थी। शाम करीब पांच बजे के लगभग बस जैसे ही बदवार बस स्टैंड के समीप पहुंचे तभी सामने आ रहे तेज रफ्तार बल्कर ने बस को टक्कर मार दी। टक्कर काफी तेज थी, टक्कर के बाद में बस सड़क किनारे बने तालाब में जाकर पलट गई और टक्कर मारने वाला बल्कर भी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया।