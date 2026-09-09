ओडिशा से फरार हुआ तस्कर प्रयागराज से पकड़ा गया, दो साल से मऊगंज पुलिस को थी तलाश

मऊगंज पुलिस की टीम ओडिशा में आरोपी का लोकेशन ट्रेस करने का प्रयास कर रही थी तभी उसको भनक लग गई और वह फरार हो गया। लोकेशन के आधार पर पुलिस ने उसका पीछा किया और प्रयागराज पहुंची, जहां से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस आरोपी राजू को पकड़कर मऊगंज लेकर आई, जहां उससे गांजा कारोबार के बारे में पूछताछ की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि स्थानीय तस्कर उसे गांजे का ऑर्डर देते थे, इसके बाद वो महिलाओं के जरिए ओडिशा से लगेज बैग में गांजा भरकर सप्लाई करवाता था। आरोपी ने बताया कि महिला होने के कारण कोई शक नहीं करता था। आरोपी ओडिशा में किसके पास से गांजा लाता था, इसका पुलिस साइबर और बैंक खाते की मदद से पहचान करने में जुटी है।