Rewa Sanjay Gandhi Hospital: जिंदा मरीज को मृत घोषित कर परिजनों को सौंपा, अस्पताल से बाहर ले जाते समय चलने लगी सांसें

मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. पीके बघेल ने मामले को एक दुर्लभ चिकित्सकीय स्थिति से जोड़ते हुए 'लेजारस सिंड्रोम’ की संभावना बताई। उनके अनुसार मरीज 80 वर्ष से अधिक उम्र का है और सांस संबंधी बीमारी के साथ लकवे की समस्या से भी पीड़ित था। पीजी प्रथम वर्ष के चिकित्सक ने मरीज की पल्स, हार्ट रेट और हार्ट साउंड चेक की, जो उस समय नहीं मिली। इसके बाद मरीज को मृत घोषित किया गया। हालांकि बाद में कैजुअल्टी में ले जाने के बाद मरीज में दोबारा पल्स और सांस के संकेत मिलने लगे। इसके बाद उसे आईसीयू में लेकर उपचार शुरू किया गया। उन्होंने बताया कि ऐसी दुर्लभ परिस्थितियों में कुछ समय के लिए जीवन के संकेत नहीं मिलते और बाद में दोबारा दिखाई दे सकते हैं। मरीज की हालत अभी गंभीर है और उसका उपचार जारी है।