Seoni News: आखिरी सांस तक बेटी को बचाने की कोशिश करते रहे रोशन लाल, पिता-बेटी की तस्वीर देख रो पड़ा गांव

परिजनों ने बताया कि चेतना पटले सिवनी कॉलेज में बीएससी की छात्रा थी, जब चेतना कुएं में गिरी तो उसने मदद के लिए आवाज लगाई, आवाज सुनकर रोशन लाल कुएं के पास पहुंचे और बेटी को बचाने के लिए कुएं में उतर गए थे। घटना का पता चलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ लग गई और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और पिता रोशन लाल व बेटी चेतना दोनों को मशक्कत के बाद कुएं से मृत अवस्था में बाहर निकाला। पोस्टमार्टम के बाद पिता-पुत्री के शव परिजनों को सौंप दिए गए जिसके बाद गांव में जब घर से एक साथ पिता-बेटी की अर्थी उठी तो पूरा गांव रो पड़ा।