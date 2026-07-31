College: महाविद्यालय व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञानार्जन के विकास का केंद्र



सिवनी. शासकीय महाविद्यालय बरघाट में सत्र 2026-27 के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के लिए तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम का शुभारंभ प्राचार्य डॉ. बीएल इनवाती के अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन के साथ हुआ। राष्ट्रीय सेवा योजना से जुड़े स्वयंसेवकों ने सरस्वती वंदना और स्वागत गीत प्रस्तुत किया। तत्पश्चात समस्त स्टॉफ और नवप्रवेशित विद्यार्थियों और उनके पालकों का तिलक लगाकर अभिनंदन किया गया। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्राचार्य ने कहा कि दीक्षारंभ कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था, अनुशासन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, छात्र कल्याण योजनाओं एवं उपलब्ध संसाधनों से परिचित कराना है, ताकि वे अपने शैक्षणिक जीवन की सशक्त शुरुआत कर सकें। उन्होंने विद्यार्थियों से नियमित अध्ययन, अनुशासन, नैतिक मूल्यों तथा सह-शैक्षणिक एवं व्यक्तित्व विकास संबंधी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता का आव्हान करते हुए कहा कि महाविद्यालय केवल डिग्री प्राप्त करने का स्थान नहीं, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण, ज्ञानार्जन एवं जीवन मूल्यों के विकास का केंद्र है। कार्यक्रम के प्रथम दिवस में विद्यार्थियों को महाविद्यालय का परिचय, विभिन्न संकायों, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं, ई-लाइब्रेरी, राष्ट्रीय सेवा योजना सांस्कृतिक गतिविधियों तथा छात्र कल्याण एवं छात्रवृत्ति योजनाओं सहित अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, एंटी-रैगिंग, साइबर सुरक्षा एवं छात्र आचार संहिता से भी अवगत कराया गया। डॉ. प्रदीप त्रिवेदी ने विद्यार्थियों को महाविद्यालय के पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं एवं ई-लाइब्रेरी की सुविधाओं की जानकारी देते हुए कहा कि पुस्तकालय किसी भी शिक्षण संस्थान का ज्ञान केंद्र होता है। उन्होंने कहा कि लक्ष्य ही सफलता की पहली सीढ़ी है। यदि विद्यार्थी अनुशासन, निरंतर परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, तो सफलता निश्चित रूप से उनके कदम चूमेगी। उन्होंने विद्यार्थियों से महाविद्यालय की शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करने का आव्हान करते हुए कहा कि यही उनके व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीन दिवसीय दीक्षारंभ कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी दो दिनों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मानसिक स्वास्थ्य एवं तनाव प्रबंधन, करियर मार्गदर्शन, व्यक्तित्व विकास, छात्र कल्याण योजनाओं तथा अन्य समसामयिक विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान एवं संवाद सत्र आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने में राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों मोनिका शरणागत, शुभम, लोकेश हुमनेकर, सोमायला खान इत्यादि का योगदान रहा।