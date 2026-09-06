Mauganj Crime: यूपी की महिला गैंग पकड़ाई, एक्सचेंज में चांदी की जगह सर्राफा व्यापारी को थमाए गिलेट के जेवर

सर्राफा व्यापारी नलेश सोनी पिता बुद्धसेन सोनी 22 वर्ष निवासी चंदेह थाना मऊगंज की दुकान में रविवार को चार महिलाएं ग्राहक बनकर आई थीं। महिलाओं ने 60 ग्राम चांदी के जेवर खरीदे जिसकी कीमत 14800 रुपए थी। महिलाओं ने उसके बदले सर्राफा व्यापारी को अपने पुराने चांदी के जेवर पकड़ा दिए और चांदी की कीमत उसमें समायोजित करने को बोला। इसके बाद महिलाएं वहां से चली गईं। जब व्यापारी ने महिलाओं के द्वारा दिए गए जेवरों की जांच कराई तो वो गिलेट धातु के निकले। इसके बाद तुरंत व्यापारी ने डायल 112 को सूचना दी।