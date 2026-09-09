Bhopal Bribe Case: केबिन में बैठे अधिकारी ने पूछा- आप कौन, अंदर कैसे आए? जवाब सुन सन्न रह गया अफसर

भोपाल के शाहजहांनाबादा क्षेत्र के रहने वाले तारिक सिद्दीकी ने 7 सितंबर को भोपाल लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया था कि उसे अपने मकान में एक बिजली का मीटर लगवाना था, जब वो इस संबध में विद्युत कार्यालय छोला, भोपाल में पदस्थ A.E. राजेंद्र वरवड़े और J.E. अमित कुमार उपाध्याय के पास पहुंचा तो बताया गया कि उसके मकान का एक पुराना मामला है, जिसका चालान बनाना पड़ेगा और चालान की कार्यवाही से बचना है तथा मीटर लगवाना है, तो 20,000 रुपये की रिश्वत देनी होगी।