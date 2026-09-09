सीएम मोहन यादव के निशाने पर उमंग सिंघार, गढ़ में जाकर देंगे सीधी चुनौती

CM Mohan Yadav : मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनावों में अभी करीब 2 साल हैं पर सत्तारूढ़ बीजेपी तैयारियों में लग चुकी है। सत्ता और संगठन का हर काम चुनावों को ध्यान में ही रखकर हो रहा है। बीजेपी हर समय चुनावी मोड में ही है। प्रदेश में आदिवासियों की संख्या सबसे ज्यादा है और इस वर्ग में कांग्रेस की खासी पैठ भी है। राज्य सरकार इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें लुभाने की हर संभव कोशिश कर रही है। सीएम मोहन यादव अपना अगला जनता दरबार आदिवासी बाहुल्य जिले धार में लगा रहे हैं। इस प्रकार कांग्रेस को उसके गढ़ में जाकर चुनौती दी जा रही है। धार, कांग्रेस नेता व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का गृह जिला भी है। जनता दरबार में आम लोगों से लेकर व्यापारियों व उद्योगपतियों तक से चर्चा कर सीएम मोहन यादव कांग्रेस के जनाधार की भी थाह लेंगे। सीएम मोहन यादव दुबई से लौटकर 11​ सितंबर को धार जाएंगे। कांग्रेस भी बीजेपी की रणनीति से वाकिफ है। उमंग सिंघार गणेश प्रतिमा वितरण कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र में सक्रिय हैं।