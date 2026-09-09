33 साल के संघर्ष के बाद बड़ी उपलब्धि, जस्टिस अल्पेश कोगजे बनेंगे एमपी के मुख्य न्यायाधीश

Alpesh Kogje : जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। गवर्नर मंगुभाई पटेल उन्हें गुरुवार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे का शपथ ग्रहण समारोह राजभवन में आयोजित किया जाएगा। उनकी नियुक्ति के साथ ही मध्यप्रदेश हाईकोर्ट को स्थायी नेतृत्व मिल जाएगा। 2 जून 2026 से अभी तक जस्टिस विवेक रूसिया एक्टिंग चीफ जस्टिस (कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश) के रूप में यह जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे ने करीब 33 साल पहले वकालत शुरु की थी। अब एमपी के मुख्य न्यायाधीश के रूप वे बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे।