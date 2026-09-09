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भोपाल में कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया, CBI जांच की कर रहे थे मांग

MLA Abhay Mishra Arrested : सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को भोपाल पुलिस ने हिरासत में लिया है। वो रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे थे। पुलिस की इस कार्रवाई पर पूर्व विधायक अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 09, 2026

MLA Abhay Mishra Arrested

मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक को हिरासत में लेकर जाती पुलिस (फोटो सोर्स: Arub Yadav X)

Bhopal News :मध्य प्रदेश के रीवा जिले की सेमरिया से कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को राजधानी भोपाल में स्थित मंत्रालय के बाहर से रातीबड़ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बता दें कि, विधायक मिश्रा कुछ देर पहले ही मंत्रालय के सामने जाकर धरने पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि, मिश्रा मुश्किल से आधे घंटे ही धरने पर बैठ सके होंगे और पुलिस ने आकर उन्हें हिरासत में ले लिया। बता तें कि, विधायक अभय मिश्रा रीवा के संजय गांधी मेडिकल कॉलेज से संबद्ध गांधी स्मारक अस्पताल में प्रसूता कल्पना मिश्रा और उसके नवजात बच्चे की मौत के मामले में सीबीआई जांच की मांग के साथ उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब इस मामले में और राजनीतिक तूल पकड़ लिया है।

विधायक अभय मिश्रा के धरने और पुलिस की त्वरित कार्रवाई को लेकर पूर्व विधायक अरुण यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कल्पना मिश्रा की मौत के मामले में न्याय की मांग को लेकर मंत्रालय के सामने धरने पर बैठे कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा को पुलिस ने जबरन हिरासत में ले लिया। भाजपा सरकार में न्याय मांगना भी अपराध हो गया है? जनता की आवाज़ दबाने से सवाल खत्म नहीं होंगे, सरकार को जवाब देना ही होगा। कल्पना मिश्रा को न्याय और दोषियों पर कार्रवाई होने तक कांग्रेस की आवाज़ बुलंद होती रहेगी।'

इलाज के दौरान हुई थी जच्चा-बच्चा की मौत

आपको बता दें कि, 22 वर्षीय कल्पना मिश्रा की मौत 26 अगस्त की रात रीवा के गांधी स्मारक अस्पताल में उपचार के दौरान हुई थी। उन्हें प्रसव के लिए परिवार द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन, उपचार के दौरान उनकी और उनके नवजात बच्चे की मौत हो गई। घटना के बाद परिजम ने अस्पताल के डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह और चिकित्सा लापरवाही की अंतिम जिम्मेदारी जांच से ही तय हो सकेगी।

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Updated on:

09 Sept 2026 02:09 pm

Published on:

09 Sept 2026 02:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में कांग्रेस विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया, CBI जांच की कर रहे थे मांग

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