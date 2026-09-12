शहडोल से रीवा तक गांजे की सप्लाई का खेल, पुलिस ने फिल्मी अंदाज में तस्करों को पकड़ा

इनपुट मिलते ही एसपी डॉ. गुरुकरण सिंह ने तत्काल सभी थानों को अलर्ट कर संदिग्ध वाहनों में निगरानी के निर्देश दिए। चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर गांजा से लोड वाहन को रोक लिया। उसको फॉलो कर रही एक दूसरी गाड़ी भी पुलिस को मिल गई है। दोनों वाहनों में 6 तस्कर सवार थे, जिनको हिरासत में लिया गया है। पुलिस द्वारा वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 62 किलो गांजा बरामद हुआ जो करीब पांच लाख रुपए कीमत का बताया जा रहा है।