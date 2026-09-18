Nithari Kand: निठारी कांड में कितने बच्चों की हुई थी मौतें? सुरेंद्र कोली की आत्महत्या से लेकर 2006 के केस की टाइमलाइन जानिए

Nithari Kand: साल 2006 में सामने आए नोएडा के चर्चित निठारी कांडके आरोपी रहे सुरेंद्र कोली की शुक्रवार को हरिद्वार में मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक, कोली हरिद्वार में पिछले कुछ महीनों से रह रहा था और एक चाय की दुकान चला रहा था। उसे 2025 में निठारी हत्याकांड से जुड़े आखिरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया था। इसके बाद वह जेल से बाहर आया था। सुरेंद्र कोली पर दुष्कर्म और हत्या के 1 दर्जन से अधिक मामलों में मुकदमा चला था। वह करीब 19 साल तक जेल में रहा। निठारी कांड से जुड़े मामलों में उसके पूर्व नियोक्ता मोनिंदर सिंह पंढेर को भी आरोपी बनाया गया था। पंढेर के घर के पीछे से मानव कंकाल बरामद हुए थे। उसे 2023 में मामलों में बरी कर दिया गया था। आपको बताते हैं केस की टाइमलाइन।