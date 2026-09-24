24 सितंबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

नोएडा

‘सो रहा था, तभी चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, किसी तरह खिड़की से कूदकर बची जान’, हादसे में बचे यात्री ने सुनाई आपबीती

नोएडा (यमुना एक्सप्रेस-वे): बुधवार देर रात करीब 12 बजे यमुना एक्सप्रेस-वे पर उस वक्त चीख-पुकार मच गई, जब नोएडा से महोबा जा रही ‘राज कल्पना ट्रैवल्स’ की प्राइवेट स्लीपर AC बस अचानक आग के गोलों में तब्दील हो गई। इस भयावह हादसे में 9 यात्री जिंदा जल गए, जबकि कई लोगों ने चलती बस की खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई।
2 min read
Google source verification

नोएडा

image

Aman Pandey

Sep 24, 2026

yamuna expressway bus fire accident eyewitness nida to mahoba

नोएडा से महोबा जा रही स्लीपर AC बस में बुधवार रात करीब 12 बजे अचानक आग लगी तो ज्यादातर यात्री गहरी नींद में थे। किसी को कुछ समझ आता, उससे पहले बस के अंदर धुआं भरने लगा। नींद से जागे यात्रियों को बस में आग लगने की जानकारी मिली तो चीख-पुकार मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए बाहर निकलने की कोशिश करने लगा।

बस में करीब 35 यात्री सवार थे। कुछ यात्री दरवाजे की तरफ भागे तो कई ने खिड़कियों से कूदकर जान बचाई। धुआं इतना ज्यादा था कि यात्रियों को सांस लेने में परेशानी होने लगी। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में 9 यात्री जिंदा जल गए।

सोते-सोते अचानक खुली आंखें, सामने था धुआं

बस यात्री महिला यात्री ने बताया कि वह नोएडा से बस में बैठी थीं। सफर के दौरान उन्हें नींद आ गई थी। रात करीब 12 बजे अचानक किसी ने उन्हें जगाया और कहा कि बस में आग लग गई है। महिला यात्री के मुताबिक, आंख खुलते ही बस के अंदर अफरा-तफरी मची थी। लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ धुआं भरा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से बाहर निकला जाए।

उन्होंने बताया कि आग चालक के बैठने वाली जगह से लगी थी। देखते ही देखते आग और धुआं बस के अंदर फैल गया। कई यात्रियों ने खिड़की से निकलकर अपनी जान बचाई, लेकिन कुछ लोग बस के अंदर ही रह गए।

‘बाहर निकलना आसान नहीं था, किसी तरह जान बची’

बस में सवार एक यात्री ने एएनआई से बातचीत करते हुए बताया कि वह भी बस में सो रहे थे। अचानक किसी ने उन्हें जगाया और कहा कि बस में आग लग गई है। इसके बाद सभी यात्री बाहर निकलने के लिए भागे। उन्होंने बताया कि बस के अंदर बहुत ज्यादा धुआं था। घबराहट के बीच बाहर निकलना आसान नहीं था। हर कोई जल्द से जल्द बस से बाहर जाना चाहता था। किसी तरह वह भी बाहर निकल पाए।

विश्वामित्र के मुताबिक, बस यात्रियों से पूरी तरह भरी हुई थी। हादसे के बाद कुछ ही पलों में अंदर का माहौल बदल गया। जो यात्री कुछ देर पहले तक अपनी सीट पर सो रहे थे, वे अपनी जान बचाने के लिए रास्ता तलाश रहे थे।

खिड़कियों से बाहर कूदे यात्री

बस में आग लगने के बाद यात्रियों के पास खुद को बचाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। जिन यात्रियों को दरवाजे से निकलने में परेशानी हुई, उन्होंने खिड़कियों का सहारा लिया। कई लोग खिड़की से बाहर कूदे।

यात्रियों के मुताबिक, बस के अंदर धुआं बढ़ता जा रहा था। आंखों के सामने कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे में जिस यात्री को जहां से बाहर निकलने का रास्ता मिला, वह उसी तरफ भागा।

बाहर निकलते ही पीछे मुड़कर देखा तो धधक रही थी पूरी बस

जो यात्री किसी तरह बस से बाहर निकल पाए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पूरी बस आग की लपटों से घिरी थी। कुछ ही देर में आग ने बस के अधिकांश हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया।हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। करीब 45 मिनट की मशक्कत के बाद आग बुझाई जा सकी। हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

24 Sept 2026 08:37 am

Published on:

24 Sept 2026 08:01 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / ‘सो रहा था, तभी चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, किसी तरह खिड़की से कूदकर बची जान’, हादसे में बचे यात्री ने सुनाई आपबीती

बड़ी खबरें

View All

नोएडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘कौन हैं नोएडा DM मेधा रूपम?’ सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट के आदेश पर लगी रोक

DM Medha Roopam
नोएडा

Nithari Kand: निठारी कांड में कितने बच्चों की हुई थी मौतें? सुरेंद्र कोली की आत्महत्या से लेकर 2006 के केस की टाइमलाइन जानिए

surendra koli nithari serial killings case timeline noida
नोएडा

‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के तहत नोएडा पहुंचे CJP प्रवक्ता सौरभ दास, बोले- सामने लाएंगे स्कूलों की हकीकत

CJP School Theek Karo
नोएडा

नोएडा NSA केस: DM मेधा रूपम ने हाई कोर्ट के 5 लाख रुपये मुआवजे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

Akriti Chaudhary NSA Case
नोएडा

‘हेलो, कैसी हो आप? I Love You’, डिलीवरी के बाद रैपिडो राइडर ने महिला को भेजे मैसेज

Delivery
नोएडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.