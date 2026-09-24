‘सो रहा था, तभी चिल्लाने की आवाज आई, आग लग गई, किसी तरह खिड़की से कूदकर बची जान’, हादसे में बचे यात्री ने सुनाई आपबीती

बस यात्री महिला यात्री ने बताया कि वह नोएडा से बस में बैठी थीं। सफर के दौरान उन्हें नींद आ गई थी। रात करीब 12 बजे अचानक किसी ने उन्हें जगाया और कहा कि बस में आग लग गई है। महिला यात्री के मुताबिक, आंख खुलते ही बस के अंदर अफरा-तफरी मची थी। लोग एक-दूसरे को धक्का देते हुए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। चारों तरफ धुआं भरा था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किस तरफ से बाहर निकला जाए।