UP International Trade Show: सीएम योगी बोले- भारत कभी सोने की चिड़िया था, गुलामी के दौर में हस्तशिल्प और पारंपरिक हुनर को हुआ बड़ा नुकसान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुनर और क्षमता की कभी कमी नहीं रही, जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानकर सही मंच देने की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पारंपरिक उद्यमों और स्थानीय उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के जरिए नई पहचान देने का काम किया गया। डबल इंजन सरकार ने स्थानीय उत्पादों और कारीगरों के हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी से ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे यूपी के उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट और टूल किट जैसी योजनाओं से भी कारीगरों को बाजार से जोड़ने में मदद मिल रही है।