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UP International Trade Show: सीएम योगी बोले- भारत कभी सोने की चिड़िया था, गुलामी के दौर में हस्तशिल्प और पारंपरिक हुनर को हुआ बड़ा नुकसान

UP International Trade Show: सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि प्रदेश में हुनर और क्षमता की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि ODOP के जरिए पारंपरिक उत्पादों और कारीगरों को नई पहचान मिली है और बेहतर कनेक्टिविटी से यूपी के उत्पाद देश-दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं।
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नोएडा

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Ankit Sai

Sep 25, 2026

CM Yogi Adityanath, UP Government Jobs, Sarkari Naukri

सीएम योगी (IANS Photo)

Uttar Pradesh News: नोएडा के इंडिया एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के चौथे संस्करण का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यूपी के पारंपरिक हुनर और स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हुनर और क्षमता की कभी कमी नहीं रही, जरूरत सिर्फ उन्हें सही मंच देने की थी। योगी ने कहा कि ODOP के जरिए पारंपरिक उद्यमों और कारीगरों को नई पहचान मिली है। बेहतर कनेक्टिविटी और एक्सप्रेसवे के जरिए यूपी के उत्पाद अब देश-दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक हस्तशिल्प और पारंपरिक हुनर को जरूरी मंच नहीं मिला।

यूपी ट्रेड शो में योगी ने अमित शाह का किया स्वागत

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दूसरे संस्करण के उद्घाटन मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हैं और उनका मार्गदर्शन मिल रहा है। सीएम योगी ने जापान, सिंगापुर और बेलारूस के राजदूतों व हाई कमिश्नरों का भी स्वागत किया, जो ट्रेड शो में पार्टनर देशों के रूप में शामिल हुए हैं। उन्होंने दुनिया के 90 देशों से आए विदेशी खरीदारों और प्रदर्शकों का भी स्वागत किया। योगी ने कहा कि पिछले साल उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्गदर्शन मिला था।

यूपी के उत्पादों को मिला बड़ा मंच

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो पिछले चार वर्षों से प्रदेश में बने उत्पादों को सामने लाने का मंच बना हुआ है। उन्होंने कहा कि ट्रेड शो के जरिए यूपी के अलग-अलग उत्पादों को प्रदर्शित करने का बेहतर मौका मिल रहा है। ट्रेड शो के चौथे संस्करण में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद हैं। योगी ने कहा कि प्रदेश के खास उत्पादों को आगे बढ़ाने में अमित शाह प्रेरणा और मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनमें MSME, ODOP और One District One Cuisine प्रमुख हैं।

ODOP से पारंपरिक हुनर को मिली नई पहचान

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में हुनर और क्षमता की कभी कमी नहीं रही, जरूरत सिर्फ उन्हें पहचानकर सही मंच देने की थी। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार बनने के बाद पारंपरिक उद्यमों और स्थानीय उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट (ODOP) के जरिए नई पहचान देने का काम किया गया। डबल इंजन सरकार ने स्थानीय उत्पादों और कारीगरों के हुनर को वैश्विक बाजार से जोड़ने पर जोर दिया। एक्सप्रेसवे और बेहतर कनेक्टिविटी से ऐसा नेटवर्क तैयार हुआ है, जिससे यूपी के उत्पाद देश और दुनिया के बाजार तक पहुंच रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट और टूल किट जैसी योजनाओं से भी कारीगरों को बाजार से जोड़ने में मदद मिल रही है।

'भारत दुनिया में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था'

योगी ने कहा कि भारत कभी दुनिया में ‘सोने की चिड़िया’ के नाम से जाना जाता था। बाद में देश की शक्तियां बंटती गईं और भारत गुलाम हुआ। उस दौर का असर सिर्फ देश की आजादी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हस्तशिल्प, बुनकरों और पारंपरिक हुनर को भी नुकसान उठाना पड़ा। आजादी के बाद भी लंबे समय तक इन हुनरमंद लोगों को वह मंच नहीं मिला, जिसकी उन्हें जरूरत थी। इसका असर नई पीढ़ी पर पड़ा और वह धीरे-धीरे अपने पारंपरिक काम और जड़ों से दूर होने लगी।

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Updated on:

25 Sept 2026 01:50 pm

Published on:

25 Sept 2026 11:57 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Noida / UP International Trade Show: सीएम योगी बोले- भारत कभी सोने की चिड़िया था, गुलामी के दौर में हस्तशिल्प और पारंपरिक हुनर को हुआ बड़ा नुकसान

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