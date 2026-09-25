UP International Trade Show: ‘सपा-बसपा के शासन में अपराध की इंडस्ट्री चलती थी’, गृह मंत्री अमित शाह बोले- आज यूपी भयमुक्त है

UP International Trade Show: नोएडा में शुक्रवार को यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने योगी सरकार की तारीफ की। उन्होंने सपा-बसपा के शासन पर निशाना साधते हुए कहा कि उस दौर में प्रदेश में अपराध की इंडस्ट्री और कट्टा-तमंचे का कुटीर उद्योग चलता था। आज उसी जगह डिफेंस कॉरिडोर बन चुका है। शाह ने कहा कि अमेठी में बनी राइफल नक्सलियों और आतंकियों की नींद उड़ा चुकी है। उन्होंने यह भी कहा कि यूपी में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें पाकिस्तान की नींद उड़ा देती हैं। इस दौरान शाह ने सीएम योगी के साथ ट्रेड शो का जायजा भी लिया।