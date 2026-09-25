PM मोदी का काम चोरों की मदद करना, बदले में ज्ञानेश कुमार चुनाव जीतवाने में कर रहे मदद: UP कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय

दरअसल, पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग के कामकाज और मतदाता सूची में बदलाव को लेकर बहस चल रही है। इसी बीच एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों में कुछ फैसलों और काम करने के तरीके को लेकर कम से कम 14 बार आपत्ति दर्ज की थी। इनमें मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने, फॉर्म-6 और वोटर डेटा से जुड़े मामले शामिल बताए गए हैं। CJP ने इन घटनाओं का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के कामकाज पर सवाल उठाए हैं। पार्टी ने 'Election Commission Thik Karo' नाम से देशभर में अभियान चलाने की बात भी कही है।